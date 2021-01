Iran. Strażnicy Rewolucji przejęli południowokoreański tankowiec. Miał zanieczyszczać morze

Reuters, powołując się na media w Iranie, informuje, że oddziały morskie Strażników Rewolucji przechwyciły tankowiec południowokoreański Hankuk Chemi, który przewoził 7,200 ton etanolu. Według firmy Ambrey, która ochrania okręty, statek należy do przedsiębiorstwa DM Shipping Co. i płynął z Al-Dżubajl w Arabii Saudyjskiej do Fudżajry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Iran przejął południowokoreański tankowiec

Media podają, że zatrzymani zostali członkowie załogi z Korei Południowej, Indonezji, Wietnamu i Mjanmy. Nie ma informacji o liczbie zatrzymanych osób. Tankowiec ma być przetrzymywany w porcie Bandar Abbas.

Powodem zajęcia tankowca miało być zanieczyszczenie chemikaliami Zatoki Perskiej.