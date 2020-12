W czwartek wykryto w kraju 6315 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Po tym rekordowym przyroście infekcji rząd premiera Igora Matovicza wprowadził nowe ograniczenia, których wcześniej domagali się eksperci.

Od północy składanie wizyt w obcych domach jest zakazane. Dotychczas obowiązywał wprowadzony przed Bożym Narodzeniem przepis, że spotykać mogą się osoby z dwóch gospodarstw domowych.

„To nieprzestrzeganie zaleceń i nieostrożność podczas spotkań w gospodarstwach domowych, wydaje się dzisiaj być najpoważniejszym problemem epidemicznym” – napisał w sieciach społecznościowych Matovicz i wezwał rodaków do odwołania planów hucznej nocy sylwestrowej.

Koronawirus na Słowacji. Zamknięte ośrodki narciarskie i hotele

Minister transportu Andrej Doleżal zapowiedział zamknięcie ośrodków narciarskich i hoteli. Nie będą one mogły przyjmować nowych gości, ale osoby już zakwaterowane mogą dokończyć pobyt.

Do ostrożności w czasie sylwestra wezwała także prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. Powiedziała, że jedna noc nie jest warta tego, by doprowadzić do wyczerpania możliwości służby zdrowia nowymi zakażeniami koronawirusem.

