USA. 64-latek przeżył próbę wykonania kary śmierci. Zmarł na COVID-19

Sara French, rzeczniczka Departamentu Więziennictwa, poinformowała, że Romell Broom trafił na listę 124 więźniów w stanie Ohio, którzy prawdopodobnie zginęli z powodu zakażenia koronawirusem. Obecnie tylko jeden więzień przebywający w celi śmierci choruje na COVID-19, a 55, u których potwierdzono zakażenie już wyzdrowiało.

USA. Romell Broom przeżył próbę egzekucji w 2009 r. Zmarł z powodu COVID-19

Associated Press podaje, że pierwsza próba egzekucji Romella Brooma miała miejsce we wrześniu 2009 r. Wykonanie wyroku śmierci zostało jednak odwołane po dwóch godzinach prób znalezienia żyły do wykonania śmiertelnego zastrzyku. W tym czasie zespół medyczny dokonał 18 bezskutecznych prób wkłucia się w żyłę mężczyzny.

Medycy przekonywali wówczas, że nieskuteczna próba wykonania wyroku śmierci wynikała z tego, że Broom w przeszłości zażywał dożylnie narkotyki i niewykluczone, że na dzień przed wykonaniem wyroku zażył leki przeciwhistaminowe, które sprawiły, że wkłucie się w jego żyły było znacznie utrudnione.

Romell Broom powrócił do celi śmierci, a jego prawnicy rozpoczęli próbę zastąpienia kary śmierci karą dożywotniego pozbawienia wolności. Prawnicy argumentowali, że Broom przeżył egzekucję w 2009 r. "tylko po to, by żyć ze stale narastającym strachem i niepokojem, że taki sam proces zostanie zastosowany na nim podczas następnej egzekucji".

USA. Kolejna próba egzekucji Brooma miała odbyć się w tym roku

Prawnicy Romella Brooma nie odnieśli sukcesu i kolejna data jego egzekucji została wyznaczona na czerwiec 2020 r. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa gubernator stanu Ohio, Mike DeWine, przełożył egzekucję Brooma na marzec 2022 r.

Romell Broom został skazany na karę śmierci w 1984 r. za zgwałcenie i morderstwo 14-letniej dziewczynki w Clevland. Mężczyzna porwał ją, kiedy wracała z koleżankami z meczu futbolu amerykańskiego. Kilka godzin później policja znalazła jej martwe ciało.

Romell Broom nie jest pierwszym więźniem w Stanach Zjednoczonych, który przetrwał pierwszą próbę egzekucji. Do takiej sytuacji dochodziło jeszcze 3 razy, po raz pierwszy w 1946 r., kiedy egzekucja 17-letniego Williego Francisa została przełożona na później ze względu na wadliwe krzesło elektryczne. Karę śmierci na Francisie wykonano dopiero rok później.