Hiszpania. Powstanie rejestr osób niezaszczepionych na COVID-19. Rząd chce poznać ich motywacje

We wtorek "The Guardian" poinformował, że hiszpańskie ministerstwo zdrowia planuje stworzenie rejestru, w którym znajdą się nie tylko dane osób, które zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi (ich stan zdrowia ma być później monitorowany), ale też tych, które nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się, mimo że im to zaoferowano. Z ustaleń "Guardiana" wynikało, że Hiszpania chce stworzyć bazę, by móc ustalić, z jakiego powodu dana osoba nie zgodziła się na przyjęcie szczepionki. - Czy jest to czyjaś decyzja, czy awaria systemu, czy ktoś nie został zaproszony na szczepienie - powiedziała pracownik hiszpańskiego resortu, który zastrzegł anonimowość.

Hiszpania. Powstanie baza z danymi osób, które nie zaszczepią się przeciwko koronawirusowi

Doniesienia potwierdził w rozmowie z kanałem "La Sexta" hiszpański minister zdrowia Salvador Illa. Jak przyznał, w Hiszpanii powstanie tzw. rejestr szczepień obejmujący dane osób niezaszczepionych. Jak dodał, jeśli władze uznają takie działanie za konieczne, to przekażą dane z bazy innym krajom UE.

Ten dokument nie zostanie upubliczniony i zostanie sporządzony z najwyższym poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

- powiedział.

"The Guardian" zwrócił się do przedstawicieli Komisji Europejskiej z pytaniem, czy tworzenie tego typu baz może stać się europejskim standardem - na razie odpowiedzi nie udzielono.

Szczepienia w Hiszpanii ruszyły w ostatnich dniach - pierwsza faza szczepień objęła mieszkańców i pracowników domów opieki oraz pracowników ochrony zdrowia. Władze kraju informują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy chciałyby zaszczepić nieco ponad 2,2 miliona osób.

