Trzęsienie ziemi w Chorwacji. W Słowenii przerwano obrady parlamentu. "To było straszne"

Trzęsienie ziemi w pobliżu stolicy Chorwacji. Niemiecki Ośrodek Badań Geologicznych GFZ odnotował o magnitudzie 6,3. Do trzęsienia doszło dziesięć kilometrów pod ziemią. Wstrząs był też odczuwalny w Budapeszcie i Wiedniu.

Agencja AFP podaje, że w związku z trzęsieniem ziemi w Chorwacji, Słowenia musiała zamknąć swoją elektrownię jądrową. Na Twitterze pojawiło się nagranie z przerwanych przez wstrząsy Zgromadzenia Narodowego Słowenii.

Trzęsienie ziemi w Chorwacji. "To był straszne"

Media społecznościowe obiegły wstrząsające filmy, nagrane tuż po trzęsieniu ziemi. Na nagraniu chorwackiego Czerwonego Krzyża widzimy chaos w mieście Petrinja.

Radiosarajevo.ba podaje, że trzęsienie ziemi było odczuwane także w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii. Rozgłośnia opublikowała relację Sergeja Jakirovicia, byłego bośniackiego piłkarza i menedżera, który w chwili wstrząsu przebywał w Zagrzebiu.

- Byłem na ulicy w momencie, gdy nastąpiło trzęsienie ziemi. Wstrząs był blisko Petrinji oraz części Zagrzebia, w której mieszkam. To było straszne. Ludzie wybiegli na ulice, był hałas - opowiedział. Jak dodał, wszystko trwało ok. 30 sekund.

"Po kolejnym potężnym trzęsieniu ziemi w Chorwacji w ciągu ostatnich dwóch dni ponownie rozmawiałam z premierem Andrejem Plenkoviciem. Jesteśmy gotowi na wsparcie. Poprosiłam Janeza Lenarczicza (unijnego komisarza ds. zarządzania kryzysowego), by udał się do Chorwacji, gdy tylko sytuacja na to pozwoli" - napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej.

Wczoraj trzęsienie o magnitudzie 5,2 było odczuwalne w centrum Chorwacji. W marcu, trzęsienie o magnitudzie 5,3 nawiedziło Zagrzeb, powodując śmierć jednej osoby i raniąc 27 innych.