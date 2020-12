Nie żyje George Blake, słynny radziecki szpieg i były oficer MI6. Zmarł w Rosji

George Blake, jeden z najsłynniejszych podwójnych agentów zimnej wojny, zmarł w wieku 98 lat. Jego działania przyczyniły się do niepowodzenia wielu brytyjskich operacji wywiadowczych.

Nie żyje George Blake, podwójny agent z czasów zimnej wojny

Na początku swojej kariery pracował dla brytyjskiej Secret Intelligence Service. Organizował siatki szpiegowskie w Europie Wschodniej, w tym we wschodnim Berlinie.

George Blake został zwerbowany z brytyjskiego wywiadu do KGB, kiedy trafił do niewoli w Seulu. Wydał wtedy około 40 informatorów z siatki, którą sam kiedyś zorganizował. Blake przekazał także ważne informacje na temat operacji Gold, która miała polegać na wybudowaniu tunelu między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. Został aresztowany w Wielkiej Brytanii w 1960 roku, co ciekawe, przyczynił się do tego oficer polskiego wywiadu, który zbiegł z PRL na Zachód - Michał Goleniewski.

Zdradził swoich przyjaciół

W wywiadzie dla BBC w 1990 roku George Blake powiedział, że oszacował, że zdradził ponad 500 zachodnich agentów, ale zaprzeczył, by w wyniku jego działań zmarło 42 z nich. W 1966 roku Blake zbiegł z więzienia o podwyższonym rygorze, gdzie odbywał karę 42 lat pozbawienia wolności za zdradę państwa. W ucieczkę zaangażowany był wojownik IRA, ale podejrzewa się również bezpośrednią interwencję KGB. Od czasu ucieczki Blake mieszkał w Rosji.