Port w Dover będzie otwarty w święta. Tak, żeby wszyscy kierowcy mogli wjechać na kontynent

Wkrótce podane zostaną szczegóły połączeń promowych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie ambasada przypomina, że wszyscy kierowcy udający się do portu, by przekroczyć granicę brytyjsko-francuską, muszą posiadać ważny negatywny wynik testu na obecność w organizmie koronawirusa.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił się do unijnej komisarz do spraw transportu Adiny Valean z postulatem zwołania w trybie nadzwyczajnym Rady ministrów do spraw transportu Unii Europejskiej. Minister zwraca uwagę, że wskutek wprowadzenia przez Francję blokady granicy brytyjsko-francuskiej tysiące kierowców, w tym wielu kierowców z Polski, utknęło w Wielkiej Brytanii bez perspektywy powrotu do domu na święta Bożego Narodzenia.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu unijni ministrowie do spraw transportu mieliby się zająć skutkami jednostronnego zamknięcia granicy przez Francję. Minister Andrzej Adamczyk przypomina, że pomiędzy władzami polskimi a Komisją Europejską istnieje zgoda, że w szczególności transport towarowy oraz pracownicy sektora transportu powinni być wyłączeni spod jakichkolwiek restrykcji w przemieszczaniu się po terytorium Unii Europejskiej.

Minister przypomniał również, że w sprawie kierowców interweniowali i nadal prowadzą bardzo aktywne działania prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Granica brytyjsko-francuska została zamknięta w poniedziałek po wykryciu w Wielkiej Brytanii nowej mutacji koronawirusa. Według informacji od polskich służb konsularnych na granicy utknęło nawet kilka tysięcy polskich obywateli.