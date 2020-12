Joe Biden odpisał na gratulacje Andrzeja Dudy. "Globalne wyzwania wymagają międzynarodowej współpracy"

Joe Biden odpowiedział w ten sposób na wcześniejszy list Andrzeja Dudy, w którym prezydent pogratulował mu pomyślnego wyniku wyborczego i życzył udanej kadencji. Pismo od prezydenta-elekta USA opublikował na Twitterze Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta. "Pozytywne otwarcie na przyszłość" - ocenił Szczerski.

"Dziękuję za miłe słowa i życzenia. Przykro mi, że dotąd nie mieliśmy okazji rozmawiać przez telefon. Wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych to ogromny zaszczyt i zdaję sobie sprawę z tego, ile pracy przed nami" - napisał Biden.

"Wiceprezydentka-elektka i ja obejmujemy urząd w czasie ogromnych globalnych wyzwań - od koronawirusa do zmian klimatu - które wykraczają poza granice i wymagają międzynarodowej współpracy. Oczekujemy na pracę z panem i rządem nad problemami, z którymi mierzą się nasze kraje i nasi obywatele - czytamy w liście.