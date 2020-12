Biały Dom poinformował, że Donald Trump we wtorek dokonał piętnastu ułaskawień i pięciu odwołań od wyroków sądu. Jak podaje "The New York Times", wśród ułaskawionych przez ustępującego amerykańskiego prezydenta są m.in. pracownicy firmy wojskowej Blackwater odpowiedzialni za masakrę z użyciem karabinów maszynowych i granatników, do której doszło na placu Nisur w Bagdadzie w 2007 roku. Podczas sprowokowanej przez nich strzelaniny zginęło 17 cywilów, a 20 odniosło obrażenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec z "America First"? Mapa globalnych wyzwań Bidena. "Nie ma powrotu do tego, co było przed Trumpem" [OKO NA ŚWIAT]

Trump ułaskawił 20 skazanych. Wśród nich m.in. jego były doradca zamieszany w kontakty z Rosją

Trump ułaskawił także swojego byłego doradcę George'a Papadopoulosa, którego skazano w śledztwie dotyczącym ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku. Prowadzący je prokurator Robert Mueller doprowadził do skazania doradcy kampanii Trumpa za to, że podczas przesłuchania przez FBI skłamał w sprawie kontaktów sztabu wyborczego Trumpa z Kremlem. Prokurator wskazywał, że chciał on "pomniejszyć jego własną rolę jako świadka i zaciemnić obraz sprawy". Skazano go na 2 tygodnie więzienia. Zaraz po wyroku Trump pytany przez dziennikarzy mówił, że "praktycznie nie zna skazanego".

Oprócz Papadopoulosa Trump ułaskawił również holenderskiego prawnika Alexa van der Zwaana, wcześniej również skazanego podczas śledztwa "Russiangate".

Wśród ułaskawionych przez amerykańskiego prezydenta znaleźli się też Duncan Hunter z Kalifornii i Doug Collins, dwaj republikańscy kongresmeni skazani za defraudację i pranie brudnych pieniędzy. Obaj byli przychylni Trumpowi już w 2016 roku, gdy ubiegał się o fotel prezydenta USA po raz pierwszy.

"The New York Times" przytacza zestawienie przeprowadzone przez profesora Jacka Goldsmitha z Uniwersytetu w Harvardzie - wynika z niego, że z 45 ułaskawień dokonanych przez Trumpa 88 procent dotyczyło osób mających osobiste powiązania z prezydentem lub takich, które realizowały jego cele polityczne.

Przedświąteczna fala ułaskawień prawdopodobnie nie będzie ostatnią przed odejściem Trumpa z urzędu. Zgodnie z prawem powinien on opuścić Biały Dom 20 stycznia. W ubiegłym tygodniu telewizja CNN podała jednak, iż Trump powiedział części swoich doradców, że nie opuści Białego Domu w dniu inauguracji Bidena. CNN podawało też, że prezydent już od jakiegoś czasu analizuje podsuwane mu "kandydatury", rozpytuje też wśród swoich doradców, kogo powinien uniewinnić. Z informacji dziennikarzy wynika, że skazańcy próbują kontaktować się z samym Trumpem lub z jego doradcami. - To jakieś szaleństwo - mówił jeden z urzędników.