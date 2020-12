Francja. Nie żyje 48-latek, który zabił trzech policjantów. Strzelał, gdy próbowali uratować kobietę

Nie żyje 48-letni mężczyzna, który zbiegł z miejsca zdarzenia po tym, jak otworzył ogień do policjantów podczas nocnej interwencji w wiosce w departamencie Puy-de-Dome we Francji. Funkcjonariusze zostali wezwani do incydentu związanego z przemocą domową. Poszkodowana kobieta zdołała się schronić przed 48-latkiem na dachu budynku.

Francja. Nie żyje 48-latek, który zastrzelił trzech policjantów

Agresor podpalił dom, a gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce - otworzył do nich ogień. Zginęło trzech żandarmów, w wieku od 21 do 45 lat. Jeden funkcjonariusz został postrzelony w nogę i trafił do szpitala. Po oddaniu strzałów mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobiecie, która schroniła się na dachu budynku, nic się nie stało.

Szef francuskiego MSW poinformował o śmierci 48-latka na jednym z portali społecznościowych, nie podając przyczyny zgonu. Minister złożył także kondolencję rodzinom ofiar i zapowiedział, że uda się na miejsce zdarzenia. W obławie na napastnika uczestniczyło około trzystu funkcjonariuszy.