Londyńska policja potwierdza: kobieta, której ciało znaleziono w walizce, to 41-letnia Polka

Trwa śledztwo sprawie morderstwa 41-letniej kobiety, której ciało znaleziono w ubiegłym tygodniu w hostelu Pay and Sleep w dzielnicy Southall w zachodnim Londynie. Brytyjscy śledczy potwierdzili, że zamordowana kobieta to Polka - Joanna B. Wcześniej o jej pochodzeniu donosili świadkowie.

Londyn. Ciało 41-letniej Polki znalezione w hostelowym pokoju. Nikogo nie zatrzymano

Okoliczności odnalezienia ciała kobiety są wstrząsające - policję wezwano na miejsce 18 grudnia, po tym, jak jeden z pracowników hostelu wszedł do zamieszkiwanego przez nią pokoju i odkrył, że ciało 41-latki zostało upchnięte do walizki. Inni lokatorzy hotelu alarmowali wcześniej, że z pokoju wydobywa się nieprzyjemny zapach. Wcześniej Joanna B. była widziana 20 listopada - od tamtej pory, jak wskazuje policja, nie widziała jej żadna z osób zamieszkujących hotel. "The Guardian" opisuje, że w sprawie jak dotąd nikt nie został zatrzymany - śledczy sprawdzają każdy trop. "The Sun" w rozmowie z lokatorami hostelu ustalił, że jeden z innych Polaków zamieszkujących hotel powiedział wcześniej, że kobieta "pojechała na dworzec autobusowy Victoria".

Świadkowie opisują też, że z kobietą mieszkał w hostelowym pokoju mężczyzna, który nagle "zniknął". Jego tożsamości nie ujawniono.

Rozważamy wszelkie okoliczności dotyczące przebiegu zbrodni. Jest luka czasowa między momentem, w którym Joanna była widziana ostatni raz, a datą, gdy odnaleziono jej ciało. Prosimy wszystkie osoby, które mają informacje na temat tego, z kim przebywała i co robiła w ostatnich dniach przed śmiercią o skontaktowanie się z nami

- powiedział cytowany przez "The Sun" Wayne Jolley, główny inspektor zajmujący się sprawą.