Włochy. Wypadek dwóch polskich policjantów. Jeden z nich zginął na miejscu

Jak podaje lokalny dziennik La Gazzetta del Mezzogiorno, do wypadku z udziałem policjantów doszło w ostatnią sobotę. Dwaj polscy funkcjonariusze przebywali na kursie w siedzibie Gwardii Finansowej w Bari.

Włochy. Polski policjant poniósł śmierć na miejscu

W wyniku zderzenia motocykla, którym przemieszczali się policjanci z samochodem osobowym, jeden z nich zmarł na miejscu. Drugi z kolei znajdował się w ciężkim stanie, jednak w jego przypadku pomoc medyczna dotarła na czas i zabrano go do szpitala w Di Venere.

Włoski dziennik poinformował, że obaj 39-letni mundurowi kończyli swój pobyt we Włoszech. Był to ich ostatni dzień kursu w Bari. W niedzielę mieli wrócić do Polski.

Na miejscu wypadku pojawiła się między innymi dyżurna prokurator Grazia Errede i członkowie zespołu medycyny sądowej z Policlinico di Bari. W dalszym ciągu badane są okoliczności wypadku, do którego doszło wzdłuż nadmorskiej promenady w centrum miasta.