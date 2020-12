Brazylia. Uwolniono 46-letnią niewolnicę. Była pomocą domową od ósmego roku życia

46-letnia Brazylijka, która przez blisko cztery dekady pracowała za darmo bez dnia wolnego, została uwolniona pod koniec listopada. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ kobieta przekazała sąsiadom notatkę, w której prosiła o kupno jedzenia i środków higienicznych, na które nie ma pieniędzy. Ci zaniepokojeni jej słowami, zaalarmowali policję - pisze Reuters.

Śledczy ustalili, że kobieta trafiła do rodziny profesora uniwersytetu w Patos de Minas, będąc ośmioletnią dziewczynką. Jej rodzice mieli ją oddać, ponieważ nie mieli pieniędzy na utrzymanie dziecka. Dziewczynka od pierwszych chwil spędzonych w nowym miejscu była przygotowywana do pełnienia funkcji pokojówki i pomocy domowej. Wypełniała takie obowiązki przez blisko 40 lat, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Co więcej, kiedy dorosła, została zmuszona do poślubienia jednego z członków rodziny profesora. Jej "pracodawcom" zależało na tym, by po śmierci mężczyzny mogli pobierać przysługującą jego żonie emeryturę po zmarłym małżonku.

- Dali jej jedzenie, kiedy była głodna, ale wszystkie inne prawa zostały jej odebrane - powiedział Humberto Camasmie, inspektor odpowiedzialny za akcję ratunkową w wywiadzie dla Thomson Reuters Foundation.

Kobieta, którą uwolniono, przebywa obecnie w ośrodku pomocy, gdzie ma zapewnioną opiekę psychologów i pracowników socjalnych, a profesor, który był "pracodawcą", został zawieszony przez uniwersytet w Patos de Minas. Prokurator zapowiedział z kolei, że będzie domagał się wysokiego odszkodowania od rodziny, która zniewoliła kobietę. Jeśli prokuratorzy postawią zarzuty wykorzystywania niewolniczej pracy, a rodzina profesora zostanie uznana za winną, jej członkom będzie grozić po osiem lat więzienia. Adwokat reprezentujący rodzinę utrzymuje, że są oni niewinni. Uważa też, że wyrok zapadł, zanim sąd przyjrzał się sprawie.