Rosja. Po dziewięciu latach przywrócone zostaną izby wytrzeźwień

Jak podaje meduza.io, izby wytrzeźwień zostały zlikwidowane w Rosji w 2011 roku na podstawie reformy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a opiekę nad osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu przejęły szpitale. W następnych latach jednak pojawiały się kolejne dyskusje o konieczności ich przywrócenia. Z najnowszą propozycją funkcjonowania izb wytrzeźwień wystąpiła w marcu 2019 roku Rada Federacji (izba wyższa, w której składzie zasiadają reprezentanci jednostek terytorialnych Rosji).

Po dziewięciu latach w Rosji utworzone zostaną izby wytrzeźwień

Przyjęty przez Dumę projekt ustawy zakłada, że od 1 stycznia 2021 roku w Rosji będą mogły powstawać izby wytrzeźwień. Każdy region kraju będzie mógł, w partnerstwie z prywatnymi firmami, utworzyć sieć takich izb.

Uprawnienia "do udzielania pomocy osobom znajdującym się w miejscach publicznych w stanie nietrzeźwości", mają być jeszcze zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według ustaleń RIA Novosti osoby, które trafią do takiej izby wytrzeźwień, będą musiały opłacić koszt pobytu z własnej kieszeni. Ma to wynieść około 1500 rubli (ponad 70 złotych).

Jak dodaje Onet, wprowadzenie ustawy zostało poparte danymi, według których co roku z powodu choroby alkoholowej lub zatrucia alkoholem w Rosji umiera 50 tys. osób. Dotyczy to w większości osób w wieku produkcyjnym. Liczby obejmują jednak także te przypadki, kiedy alkohol nie jest bezpośrednim powodem, ale przyczynił się do zgonu np. z powodu wychłodzenia. Duma w oficjalnych danych podaje natomiast, że liczba zgonów spowodowanych alkoholem wynosi 5-6 tys. osób na rok.