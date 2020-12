Tysiące Polaków nie przylecą na święta z Wysp. "Spakowane walizki, załatwiony urlop. Rozpłakałam się"

"Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - poinformował w niedzielę późnym wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller.

REKLAMA

Tysiące Polaków próbują przylecieć z Wysp do kraju w poniedziałek, jeszcze przed wejściem w życie zakazu. Wielu jednak pozostanie w Wielkiej Brytanii i będzie musiało zrezygnować ze swoich planów.

Ponad 10 tys. Polaków wróci w poniedziałek z Wielkiej Brytanii. Chcą zdążyć przed zakazem

"Rozpłakałam się"

- Rezerwowałam lot do Polski jeszcze na wakacjach, mieliśmy to w planach jeszcze w zeszłym roku - mówi w rozmowie z Gazeta.pl pani Weronika, Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach miała udać się do Krakowa z lotniska w Leeds.

- Ze względu na moją pracę to były jedyne święta, jakie mogłam spędzić z rodziną w Polsce. Mam w rodzinie starsze schorowane osoby, nie wiem, kiedy je zobaczę - mówi Polka. Planowała spędzić w kraju kilka dni.

- Nie tyle jestem zaskoczona, ile zdenerwowana i załamana. Spakowane walizki, załatwiony urlop i transport. Rodzina bardzo się cieszyła, że się zobaczymy. Rozpłakałam się, gdy dowiedziałam się, że nic z tego - dodaje pani Weronika. Przyznaje, że "nie mogła sobie pozwolić na to, by kupić bilety na ostatnią chwilę, bo boi się, że nie mogłaby wrócić do Anglii".

- Miałam lecieć do Polski również w listopadzie, żeby wybrać z siostra suknię ślubną, jestem świadkową. Niestety ten lot też został odwołany - wspomina.

"Bardzo duże zaskoczenie"

Zmienić plany musiała również pani Marcelina. - Przyleciałam do Anglii z prawie rocznym synem tylko w odwiedziny. Miałam wrócić do kraju 31 grudnia, ale przebukowaliśmy bilety na środę. Niedługo potem okazało się, że powroty zostały zawieszone. Chcieliśmy po prostu wrócić do domu - mówi.

- Powinno się dać szansę na powrót tym, którzy mają już bilety na najbliższe loty - uważa kobieta. Nie próbowała nawet dostać się na poniedziałkowy lot. - Ceny są kosmiczne. A ja tu przecież nie pracuję i nie zarabiam - wyjaśnia. - Czy ktoś zastanawiał się, co z Polakami, którzy tu nie mieszkają i nie pracują? - oburza się pani Marcelina.

Kobieta ma jednak nadzieję, że mimo wszystko powrót się uda. - Na infolinii usłyszałam, że wytycznych jeszcze nie ma - mówi.

Inna nasza rozmówczyni - pani Monika - do Polski miała przylecieć z rodziną 26 grudnia. Bardzo zależało jej, żeby dzieci spotkały się z mieszkającymi w Polsce dziadkami. - Lot zarezerwowałam na początku grudnia, przylot planowałam od niedawna. W Polsce planowałam spędzić 2 tygodnie. Decyzja o zakazie lotów jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem - przyznaje kobieta.