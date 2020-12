Sąd zdecydował ws. zamachowca z Halle. 28-latek skazany na dożywocie

Sąd w Magdeburgu wymierzył sprawcy karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo i niebezpieczne uszkodzenie ciała. Stwierdził przy tym szczególnie ciężką winę oskarżonego.

Prokuratura stwierdziła, że 28-latek kierował się pobudkami antysemickimi. Wcześniej napastnik opublikował manifest, w którym oświadczył, że neguje Holokaust.

Zamach w Halle

9 października ubiegłego roku, w żydowskiego święto Jom Kippur, 28-letni mężczyzna usiłował wtargnąć do synagogi w Halle. W świątyni przebywało wówczas ponad 50 osób. Nie mógł jednak sforsować systemu zabezpieczającego drzwi. Pojechał więc do jednej z pobliskich miejscowości, gdzie zaczął strzelać do pracowników tureckiej restauracji. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Mężczyznę ujęto po policyjnym pościgu.

Zamachowiec nagrał cały atak i udostępnił go w sieci.