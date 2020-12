Londyn. Ciało kobiety znalezione w walizce. Świadek: To Polka po czterdziestce. Policja: Bez komentarza

Cytowana przez "The Sun" mieszkanka hostelu Pay and Sleep w Southall wyznała, że ofiarą była "piękna Polka po czterdziestce". - Miała trochę problemów z alkoholem, ale była cudowną kobietą. Myśleliśmy, że po prostu wyszła. Znaleziono ją wepchniętą do walizki - opisała.

REKLAMA

Tłumy na lotniskach w Londynie. Zabezpieczają je dodatkowe siły policyjne

Londyn. "Była bardzo dobrą osobą". Mieszkańcy hostelu opisują Polkę

Inni mieszkańcy hostelu również bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat nieżyjącej. - Była bardzo miła, bardzo przyjazna. Była bardzo dobrą osobą - opisuje inna z mieszkających tam osób, dodając, że "drobne problemy z alkoholem trzymała tylko dla siebie".

Chcący zachować anonimowość lokator dodał, że "jeden z innych Polaków powiedział im, że pojechała na dworzec autobusowy Victoria". Według relacji w pokoju, w którym znaleziono walizkę mieszkał z nią mężczyzna, który "nagle zniknął". - Mieszkała na piętrze na górze. Nikt nie mógł jej spotkać, ale teraz wiemy, dlaczego. Jej chłopak nagle zaginął - dodają mieszkańcy.

Londyn. Do tej pory nikogo nie zatrzymano w sprawie śmierci kobiety

Policja została wezwana na miejsce zdarzenia 18 grudnia o godzinie 14:53. W dalszym ciągu trwa dochodzenie w celu ustalenia tożsamości kobiety i tego, co zdarzyło się w budynku. Na chwilę obecną śmierć określana jest jako "niewyjaśniona".

WHO wzywa Europę do działań. Nowa odmiana koronawirusa także w Danii i Holandii

Funkcjonariusze nie potwierdzili jednak jak dotąd, czy ofiara była rzeczywiście Polką. Do tej pory nikt nie został aresztowany. Wiele w tej sprawie ma wyjaśnić sekcja zwłok.