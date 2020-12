WHO wzywa Europę do działań. Nowa odmiana koronawirusa odkryta także w Danii, Holandii i Australii

W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia wydała komunikat, w którym wezwała kraje Europy do zaostrzenia kontroli sanitarnych w związku z odkryciem nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jak wskazano, przypadki zakażeń nową odmianą SARS-CoV-2 odkryto także w Danii (dziewięć przypadków) i Holandii oraz w Australii (po jednym przypadku potwierdzonego zakażenia). Nie ma informacji, jakoby nowy wariant koronawirusa odkryty w Wielkiej Brytanii powodował większą śmiertelność lub był odporny na wynalezioną niedawno szczepionkę.

REKLAMA

WHO apeluje do Europy o działania. Konieczne wzmocnienie środków zapobiegawczych

W Europie, gdzie transmisja koronawirusa jest intensywna i szeroka, poszczególne państwa powinny wzmocnić kontrole i środki zapobiegawcze

- zaapelował rzecznik WHO Europe.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował o wykryciu nowej odmiany koronawirusa na konferencji prasowej 14 grudnia - przekazał wówczas, że o sprawie została powiadomiona WHO, która ma dalej badać sprawę. Z kolei w niedzielę 20 grudnia Hancock powiedział, że "nowy wariant wirusa jest poza kontrolą". - Musimy ją odzyskać - zaznaczył. Jak dodał, do tej pory w Wielkiej Brytanii nową odmianę koronawirusa wykryto w co najmniej 60 różnych obszarach geograficznych - przeważnie na południu Anglii, ale pojedyncze przypadki zidentyfikowano też w Szkocji i Walii.

Boris Johnson przekazał w sobotę, że w związku z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa oraz z brakiem spadku zakażeń Wielka Brytania wprowadza częściowy lockdown - objętym zostały nim Londyn i południowo-wschodnia część Anglii. W reakcji na doniesienia o nowej odmianie koronawirusa w Wielkiej Brytanii kolejne kraje podejmują decyzje o zawieszeniu lotów na Wyspy. Uczyniły to już m.in. Belgia i Holandia oraz Włochy. Podobną decyzję - jak przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia - rozważa także Polska.