Prezydent Chile ukarany finansowo za selfie bez maseczki. To nie pierwsza wpadka wizerunkowa Pinery

W Chile obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa - maseczki są obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych, a naruszenia karane są grzywnami, a nawet pozbawieniem wolności. Karę finansową w wysokości 3,5 tys. dolarów nałożono w piątek na prezydenta Chile Sebastiana Pinerę.

