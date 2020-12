CNN: Trump powiedział części swoich doradców, że nie opuści Białego Domu w dniu inauguracji Bidena

CNN w analizie opisuje kulisy końcówki kadencji Donalda Trumpa. Z informacji portalu wynika, że prezydent wciąż nie chce przyjąć do wiadomości, że przegrał wybory, a członkowie administracji uważają wręcz, że coraz bardziej wypiera tę informację.

Jedyną aktywnością, w jaką angażuje się obecnie Trump, jest kwestia ułaskawień. Prezydent ma analizować podsuwane mu "kandydatury", rozpytuje też wśród swoich doradców, kogo powinien uniewinnić. Z informacji dziennikarzy wynika, że osoby liczące na ułaskawienia próbują kontaktować się z samym Trumpem lub z jego doradcami. - To jakieś szaleństwo - powiedział jeden z urzędników.

Trump odgraża się, że nie opuści Białego Domu

W poniedziałek Kolegium Elektorów zatwierdziło zwycięstwo Joe Bidena w wyborach, gratulacje dla prezydenta-elekta i wiceprezydentki-elektki wystosował też szef Republikanów w Senacie Mitch McConnel. Decyzja Kolegium - jak pisze CNN - nie zdołała wybudzić Trumpa z jego urojeń, ale zmusza jego doradców, by delikatnie kierowali go w stronę rzeczywistości. Wiadomo, że jego bliscy współpracownicy mieli namawiać go, by przestał kontestować wyniki i zaczął myśleć o swojej przyszłości po 20 stycznia, w tym planowaniu ewentualnego startu w kolejnych wyborach.

"W chwilach najgłębszego zaprzeczenia, Trump powiedział części swoich doradców, że odmówi opuszczenia Białego Domu w dniu inauguracji" - pisze CNN. Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. Jeden z rozmówców portalu twierdzi jednak, że te deklaracje to tylko napady wściekłości Trumpa i zapewnia, że ten opuści swoją siedzibę 20 stycznia.