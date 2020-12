Japonia. Atak zimy na wyspie Honsiu. Spadły dwa metry śniegu, tysiące osób bez prądu

Zobacz wideo Arktyka na celowniku mocarstw. Oko na świat, odc.3

Obfite opady śniegu wystąpiły głównie w prefekturach Niigata i Gunma na wyspie Honsiu, w których spadło około dwóch metrów śniegu w ciągu trzech dni - pisze agencja Reuters, powołując się na doniesienia publicznego japońskiego nadawcy NHK.

Śnieżyca w Japonii. Rząd zwołał posiedzenie zespołu kryzysowego

Śnieg spowodował liczne problemy w transporcie i sprawił, że w około 10 tys. gospodarstw domowych odcięto zasilanie. Część japońskich dróg jest zablokowana. Utrudnienia wystąpiły m.in. na drodze ekspresowej między miastem Tsukiyono a Yuzawą, gdzie utknęło około tysiąca pojazdów. Śnieg spowodował także liczne opóźnienia pociągów. Z opadami walczą ekipy odśnieżające drogi i torowiska.

Ze względu na trudną sytuację związaną z warunkami meteorologicznymi japoński rząd zwołał posiedzenie zespołu kryzysowego. Z doniesień medialnych wynika, że ma w nim brać udział m.in. premier Japonii Yoshihide Suga.

Japonia. Meteorolodzy prognozują intensywne opady śniegu do niedzieli

NHK informuje, że to nie koniec śnieżnego kryzysu w Japonii. Choć opady zelżały, meteorolodzy prognozują, że 18 grudnia opadu w prefekturach Niigata i Gunma ponownie się nasilą. Silne opady śniegu prognozuje się dla tego regionu aż do niedzieli 20 grudnia. Synoptycy przewidują, że 18 grudnia może tam spaść do 40 cm śniegu, a 19 grudnia - nawet 80 cm. Japońska Agencja Meteorologicza wydała ostrzeżenia przed lawinami i dalszymi zakłóceniami w ruchu we wschodniej i środkowej Japonii i oraz na obszarach przybrzeżnych - informuje Deutsche Welle.

