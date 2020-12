WHO. Najuboższe kraje mogą nie dostać szczepionki na koronawirusa do 2024 roku

Szefowa KE: W ciągu tygodnia zostanie zatwierdzona szczepionka

Program COVAX Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to największy globalny program szczepień przeciwko koronawirusowi. Jego celem jest dostarczenie co najmniej 2 miliardów dawek szczepionek do 2021 roku do 91 najbiedniejszych krajów świata - głównie w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Dawki te mają umożliwić zaszczepienie 20 proc. najbardziej narażonych na zakażenie mieszkańców tych państw. Agencja prasowa Reuters dotarła do dokumentów, z których wynika, że program WHO może ponieść porażkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Rząd przedstawia kolejne szczegóły narodowej strategii szczepień. Morawiecki: Mamy zakontraktowane już 60 mln dawek

WHO prowadzi rozmowy z Pfizerem i Moderną. Inne firmy mają opóźnienia

Reuters informuje, że program COVAX mierzy się z wieloma problemami. Chodzi m.in. o brak funduszy i ryzyko związane z dostawami. Problemem jest także opóźnienie prac nad szczepionkami. Plany COVAX opierają się na tańszych szczepionkach, które do tej pory nie zostały jeszcze zatwierdzone, a nie na szczepionkach czołowych firm Pfizer / BioNTech i Moderna. COVAX zawarł dotychczas umowy z firmami AstraZeneca, Novavax i Sanofi na łącznie 400 milionów dawek, jednak wszystkie trzy firmy mają opóźnienia w badaniach. Ich szczepionki mogą zostać dopuszczone do obrotu dopiero w drugiej połowie 2021 roku lub później.

Reuters podaje, że WHO prowadzi rozmowy z Pfizer i Moderną w sprawie włączenia ich szczepionek na koronawirusa do globalnego programu szczepień. Jeśli rozmowy te przyniosą skutek, problemem może okazać się transport, ponieważ szczepionka firmy Pfizer / BioNTech wymaga przechowywania w bardzo niskich temperaturach. Z jednego z dokumentów, na które powołuje się Reuters, wynika, że biedne kraje mogą otrzymać szczepionki na koronawirusa dopiero w 2024 roku.

Szef AMR: Pierwszy milion dawek musi nam wystarczyć do końca stycznia