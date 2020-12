Szwecja. Specjalna komisja orzekła, że kraj nie zdołał ochronić osób starszych przez pandemią

Szwecja przyjęła zupełnie inną taktykę na walkę z koronawirusem, niż to miało miejsce w innych państwach. Szkoły, restauracje i przedsiębiorstwa nie zostały zamknięte, zaś rząd jedynie apelował o zachowanie dystansu społecznego i przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej.

Szwecja. Komisja uznała, że rząd źle zaplanował walkę z pandemią

Wraz ze strategią podjęto decyzję o izolacji osób starszych, należących do grupy największego ryzyka. Jak się jednak okazało, nie dało to oczekiwanych rezultatów, czego efektem była duża liczba zgonów w domach opieki. Z tego powodu powołano specjalną komisję, która miała za zadanie ocenić podjęte działania - informuje Agencja Reutera.

Komisja przyznała, że liczba zgonów wśród ofiar starszych jest zdecydowanie zbyt duża i jest wynikiem zaniedbań, których dopuścił się poprzedni i obecny rząd w kwestii zaprojektowania systemu opieki nad osobami starszymi.

Szwecja. Premier broni przyjętej strategii

Członkowie powołanej komisji przyznali, że system od samego początku był źle przygotowany i nie był w stanie poradzić sobie z pandemią. W raporcie wskazano również, że "pracownicy opieki nad osobami starszymi byli w dużej mierze pozostawieni sami sobie".

Opracowaną strategię określono jako "lekkomyślną", ale z drugiej strony była często komplementowana przez osoby, które nie chciały zamykania gospodarki. Ponad 3,5 tysiąca ofiar koronawirusa w Szwecji, czyli niemal połowa wszystkich zgonów to mieszkańcy domów opieki.

W obronie podjętych działań stanął premier kraju Stefan Lofven. Stwierdził on, że strategia była słuszna, ale mimo to Szwecja nie była w stanie odpowiednio ochronić starszych osób. Dodał także, że "opieka nad seniorami należy do obowiązków władz regionalnych, a nie rządu centralnego".