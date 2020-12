Policja o atakach na sklepy z polskimi produktami w Holandii: Skoordynowana akcja

Portal nltimes.nl cytuje przedstawicieli policji, według których wybuchy w sklepach stanowiły skoordynowaną akcję. Służby poszukują świadków eksplozji. Apelują też o kontakt do osób, które mogą dysponować nagraniami lub zdjęciami, na których zarejestrowano zdarzenia.

Nltimes.nl podaje, że w sklepach z polskimi produktami podkładano materiały wybuchowe podobne do tych, których używa się podczas wysadzania bankomatów.

Nie wiadomo, jakie motywy mieli sprawcy ataków. W holenderskich mediach pojawiają się relacje sklepikarzy, chcących zachować anonimowość, według których konkurencja w branży jest zażarta.

- To nie do wiary. Nie mam żadnych wrogów, nigdy nie czułem się też zagrożony. Może ktoś jest zazdrosny, bo widzi, że mamy coraz więcej klientów i coraz lepiej nam się powodzi? - powiedział z kolei kilka dni temu w Deutsche Welle Mohamad Mahmoed, właścicieli jednego ze zniszczonych sklepów.

Holandia. Eksplozje w sklepach z polskimi produktami

W sobotę w polskim sklepie w holenderskiej miejscowości Beverwijk pod Amsterdamem doszło do kolejnej eksplozji. Wybuch był słyszany w sobotę około 4.30 nad ranem. Eksplozja zniszczyła fasadę sklepu o nazwie Biedronka, są też szkody wewnątrz lokalu. Wybuch był silniejszy, niż ten, do którego doszło 9 grudnia w tym samym sklepie. Łącznie w ciągu tygodnia doszło do czterech eksplozji w sklepach sieci Biedronka, gdzie można kupić polskie produkty.

8 grudnia na skutek wybuchów zostały uszkodzone dwa polskie supermarkety w Aalsmeer na przedmieściach Amsterdamu i w miejscowości Heeswijk-Dinter. Dzień później doszło do eksplozji w Beverwijk. Nikomu nic się nie stało, ale jeden ze sklepów całkowicie spłonął. Placówki te nie mają nic wspólnego z działającą w Polsce siecią Biedronka. Jak informuje biuro prasowe tej sieci, sklepy działające poza Polską nie mają prawa posługiwać się nazwą Biedronka.