Rosja. Władimir Putin wysłał gratulacje do Joe Bidena. "Jestem gotowy do współdziałania"

Treść telegramu z gratulacjami dla Joe Bidena została opublikowana na stronie internetowej Kremla. Władimir Putin życzy w nim amerykańskiemu politykowi "wszelkich sukcesów". Wyraził też przekonanie, że "Rosja i Stany Zjednoczone, które ponoszą szczególna odpowiedzialność za globalne bezpieczeństwo i stabilność, mogą, mimo różnic, przyczynić się do rozwiązania wielu problemów i wyzwań, przed którymi stoi świat". Prezydent Rosji zaznaczył, że "mając to na uwadze, współpraca rosyjsko-amerykańska, oparta na zasadach równości i wzajemnego szacunku, będzie odpowiadać interesom narodów obu krajów i całej społeczności międzynarodowej".

"Ze swojej strony jestem gotowy do współdziałania i kontaktów z Panem" - napisał Władimir Putin we wtorkowym telegramie gratulacyjnym.

Władimir Putin był jednym z niewielu prezydentów, którzy wstrzymywali się z wysłaniem gratulacji Joe Bidenowi aż do momentu, gdy Kolegium Elektorów oficjalnie przypieczętowało zwycięstwo Demokraty. Na taki sam ruch zdecydował się prezydent Polski Andrzej Duda, który wysłał Bidenowi gratulacje tego samego dnia, co Putin. Kiedy do USA płynęły kolejne gratulacje dla prezydenta-elekta, gestu takiego odmawiali m.in. prezydenci Jair Bolsonaro z Brazylii oraz Andrés Manuel Lopez Obrador z Meksyku. Ten drugi stwierdził, że niewłaściwe byłoby składanie gratulacji do czasu formalnego zakończenia procesu wyborczego.

- Nie zgadzamy się na składanie gratulacji z góry. Jaka jest najlepsza rzecz? Abyśmy poczekali - mówił końcem listopada Lopez Obrador, którego słowa cytuje agencja Reuters.

