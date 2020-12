USA. Więcej Amerykanów zmarło z powodu COVID-19 niż podczas walk w trakcie II wojny światowej

Liczba śmierci spowodowanych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła barierę 300 tys. w poniedziałek (14 grudnia). Uniwersytet Johnsa Hopkinsa informuje, że w minionym tygodniu w USA odnotowano również największy dzienny przyrost zakażeń SARS-CoV-2 (233 184) oraz zgonów (3 300).

USA. Liczba zgonów przekroczyła 300 tys. To więcej niż w trakcie II wojny światowej

Pierwsze 100 tys. ofiar koronawirusa w USA odnotowano 27 maja. Tak duża liczba zgonów przybywała stopniowo przez 91 dni. Następne 100 tys. zgonów pojawiło się w ciągu 115 dni - 19 września, Eksperci zwracają uwagę, że mniejszy przyrost zgonów był spowodowany częściowym spowolnieniem pandemii koronawirusa w trakcie lata. Następne 100 tys. osób zmarło w Ameryce w ciągu 86 dni.

Agencja Reutera zwraca uwagę na to, że przeskok z 250 na 300 tys. zgonów nastąpił w ciągu zaledwie 27 dni - był to najszybszy przyrost zakażeń w ciągu całej epidemii koronawirusa w tym kraju. Niektórzy analitycy uważają, że liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych może przekroczyć pół miliona jeszcze zanim szczepionki staną się powszechnie dostępne.

Przekroczenie granicy 300 tys. zgonów oznacza również, że więcej Amerykanów zginęło z powodu trwającej niecały rok pandemii koronawirusa niż w trakcie działań wojennych podczas II wojny światowej. USA brały udział w wojnie w latach 1941-1945. W tym czasie na wszystkich frontach wojny zginęło łącznie 291 557 Amerykanów.

Przekroczenie granicy 300 tys. zgonów zbiegło się w czasie z rozpoczęciem w USA szczepień na COVID-19. Jako pierwszą szczepionkę na koronawirusa otrzymała pielęgniarka ze szpitala w Nowym Jorku. Sandra Lindsay z Long Island Jewish Medical Center powiedziała, że jest pełna nadziei i odczuwa ulgę. - Liczę, że to początek końca bardzo bolesnego okresu w naszej historii - powiedziała.

Władze USA zakładają, że do końca grudnia na COVID-19 zaszczepi się 20 milionów Amerykanów. W ciągu najbliższych kilku dni szczepionka opracowana przez firmę Pfizer i BioNtech ma zostać dostarczona do około 3 milionów osób. Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu do dystrybucji zostanie zatwierdzona szczepionka koncernu Moderna. W pierwszej kolejności szczepienia obejmą pracowników ochrony zdrowia oraz pensjonariuszy domów spokojnej starości.