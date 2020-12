Czechy zaostrzają restrykcje covidowe. Premier Andrej Babisz przeprosił

10 grudnia czeski rząd poinformował, że w związku z wysoką liczbą nowych przypadków koronawirusa przedłuża stan wyjątkowy do 23 grudnia. W poniedziałek 14 grudnia rząd spotkał się na posiedzeniu, podczas którego rozmawiano o przywróceniu większości restrykcji epidemicznych, o co ubiegał się Minister Zdrowia Czech Jan Blatny. Politycy zdecydowali, że zaostrzone obostrzenia będą obowiązywać od najbliższego piątku.

Wprowadzenie ostrzeżeń czwartego stopnia oznacza m.in. zakaz swobodnego przemieszczania się ludzi od godziny 23 do godziny 5 rano. Bary, restauracje, ogrody zoologiczne, muzea, baseny i zamknięte obiekty sportowe będą zamknięte. Otwarte będą jednak wszystkie sklepy i punkty usługowe, o ile ich właściciele zadbają o odpowiedni reżim sanitarny (na każdego klienta musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych). Przedłużono też ferie zimowe. Rząd zapowiedział, że po raz ostatni dzieci pójdą do szkoły w piątek 18 grudnia. Według wcześniejszych zapowiedzi zajęcia szkolne miały się odbywać do 22 grudnia.

- Żałuję, że nie możemy wytrzymać do Bożego Narodzenia bez żadnych dalszych środków. I mogę sobie wyobrazić wielkie rozczarowanie ludzi, którzy prowadzą interesy w branży hotelarskiej, zatrudniają ludzi, mają trudności ze spłatą kredytu, prowadzą interesy. Rozumiem, że to nie jest dobra wiadomość. Bardzo mi przykro i oczywiście za to przepraszam. To bardzo trudna decyzja, zdajemy sobie sprawę z ogromnego wpływu, jaki wywiera ona na życie ludzi - powiedział premier Czech Andrej Babisz.

Rząd przedstawił także plan pomocy dla przedsiębiorców, którzy będą poszkodowani w związku z nowymi regulacjami.

- 100 proc. czynszu za trzy miesiące, 100 proc. wynagrodzeń i opłat, specjalne rekompensaty za pokoje w obiektach noclegowych oraz premia gastronomiczna dla wszystkich właścicieli restauracji w stosunku do liczby zatrudnionych. Właśnie zatwierdziliśmy wsparcie w wysokości 10 miliardów czeskich koron dla dotkniętych sektorów - powiedział wicepremier Karel Havlicek, którego słowa cytuje portal expats.cz.

Czeski rząd zadecydował także o przyspieszeniu akcji przeprowadzenia ogólnie dostępnych testów antygenowych. Badania miały ruszyć w piątek 18 grudnia, ale rozpoczną się dwa dni wcześniej.

