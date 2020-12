Andrzej Duda-Joe Biden. Podano możliwy termin spotkania prezydentów

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" powiedział, że Andrzej Duda zobaczy się z Joe Bidenem przy okazji szczytu NATO. Na razie nie wiadomo jednak kiedy to spotkanie się odbędzie - z powodu epidemii koronawirusa tradycyjne spotkanie w kwaterze głównej sojuszu może zostać przesunięte o parę miesięcy. Dziennik dodaje też, że "nie ma też perspektyw, aby widział się z nim na marginesie uroczystości inauguracji 20 stycznia".

Szczyt NATO tradycyjnie zwołuje się po wyborze nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tym razem chciano to połączyć z doroczną konferencją bezpieczeństwa w Monachium, która planowo ma odbyć się w lutym 2021 roku. Wtedy też Joe Biden mógłby wziąć udział w szczycie Unii Europejskiej. W przeszłości Polskę i inne kraje reprezentowali na inauguracjach nowych prezydentów ambasadorowie, jednak jeśli Andrzej Duda chciałby poznać Joe Bidena, to musi stawić się na tym spotkaniu osobiście. "To byłaby więc pierwsza możliwość dla Andrzeja Dudy do poznania Bidena w roli prezydenta" - mówi gazecie Krzysztof Szczerski.

Wcześniej Krzysztof Szczerski poinformował, że Andrzej Duda wystosuje list gratulacyjny do Joe Bidena, w którym znajdzie się także zaproszenie do wizyty w Warszawie. List zostanie wysłany po poniedziałkowym Kolegium Elektorów, które oficjalnie zatwierdziło wybór kandydata Demokratów na prezydenta USA.

Szef gabinetu prezydenta nazwał też kłamstwem informacje, że Andrzej Duda nie dostał zaproszenia na inaugurację Bidena. Polityk argumentował to tym, że od dłuższego czasu zagraniczni przywódcy nie są zapraszani na tę uroczystość. Ze względu na epidemię koronawirusa nie wiadomo, czy odbędzie się ona w tradycyjnej formie.

