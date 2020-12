Francja. 500 osób na nielegalnej imprezie w Marsylii. Na miejscu narkotyki i gaz rozweselający

Zobacz wideo Rząd przedstawił szczegóły logistyczne dotyczące szczepień na koronawirusa

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia. Funkcjonariusze francuskiej policji zlokalizowali miejsce potajemnej imprezy w czasie rutynowego patrolu covidowego. Okazało się, że w sali przeznaczonej dla ok. 150-200 osób znajduje się ok. 500 imprezowiczów, którzy nie noszą masek i nie stosują dystansu społecznego. Uczestników imprezy ewakuowano i nałożono na nich grzywnę - pisze Europe 1.

Francja. Większość uczestników nielegalnej imprezy była pod wpływem gazu rozweselającego

Z doniesień RMF FM wynika, że znaleziono alkohol i narkotyki, a większość gości była pod wpływem gazu rozweselającego. Właściciel lokalu miał stwierdzić, że wynajął salę agencji eventowej, która zapewniała, że będzie przechowywać w niej sprzęt. Policja ustala, kto zorganizował potajemną imprezę.

Francuski tygodnik "Le Point" podaje, że 500-osobowa zabawa to największe nielegalne wydarzenie, jakie miało miejsce we Francji od początku epidemii koronawirusa. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje, zorganizowane w połowie listopada, prywatne spotkanie w departamencie Dolina Marny, w którym brało udział ok. 300-400 osób.

