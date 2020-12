Miesiąc po wyborach Andrzej Duda przekaże list gratulacyjny dla prezydenta-elekta Joe Bidena

Prezydent Andrzej Duda przekaże list gratulacyjny dla Joe Bidena po poniedziałkowym głosowaniu elektorów dla prezydenta-elekta. Choć wygrana kandydata Demokratów była wiadoma od tygodni, to Duda wstrzymywał się z oficjalnym gratulacjami do momentu formalnego głosowania elektorów. Prezydent zaprosi nowego przywódcę USA do Polski.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl