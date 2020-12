Jak informuje CNN, samolot szykował się do lotu z Las Vegas do Portland, kiedy pilot zauważył mężczyznę zbliżającego się do maszyny. Zawiadomił wieżę kontrolną. Okazało się, że mężczyzna przeskoczył przez ogrodzenie, a następnie wdrapał się na skrzydło samolotu.

Został zatrzymany

Jeden z pasażerów zaczął filmować całe zajście. Na nagraniu widać, jak mężczyzna siedział, a później stał na skrzydle samolotu. Następnie - po zdjęciu butów i skarpetek - próbował wejść jeszcze wyżej, na winglet Boeinga 737. Gdy policjanci weszli na skrzydło, zsunął się i spadł z samolotu. Mężczyźnie nic się nie stało, został jednak zatrzymany.

Po incydencie sprawdzono stan samolotu. Wybryk mężczyzny spowodował ponad czterogodzinne opóźnienie.