Iran. Gwardia Rewolucyjna zwabiła go do kraju. Wykonano wyrok na Ruhollahu Zamie

Jak podaje Reuters, we wtorek Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok skazujący Ruhollaha Zama na śmierć. Twórca antyrządowego kanału AmadNews został zatrzymany w 2019 roku po tym, jak Irańska Gwardia Rewolucyjna zwabiła go do kraju. Wcześniej Zam przez kilka lat przebywał na uchodźstwie we Francji.

Antyrządowy dziennikarz został stracony

W sobotę państwowa telewizja, na którą powołuje się Reuters, podała, że Ruhollah Zam, "dyrektor kontrrewolucyjnego" kanału został stracony. Egzekucję potępiła m.in. organizacja Reporterzy Bez Granic:

RSF są oburzeni tą zbrodnią irańskiego wymiaru sprawiedliwości i postrzegają Aliego Khameneiego [Najwyższego Przywódcę Ajatollaha - Reuters] jako sprawcę tej egzekucji.

Ruhollah Zam był synem szyickiego duchownego Mohammada Ali Zama, który w latach 80. zasiadał w irańskim rządzie.