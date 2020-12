USA. W okresie przekazywania władzy wykonano egzekucję. Pierwszy taki przypadek od 130 lat

Śmiertelny zastrzyk Brandonowi Bernardowi podano w zakładzie karnym w mieście Terre Haute (Indiana). Agencja AP podaje, że uznano go za zmarłego w czwartek o 21.27.

USA. Dziewiąta egzekucja federalna od lipca

40-latek został skazany za morderstwo, którego dokonał w 1999 roku. Wraz z innymi nastolatkami zabił Todda i Stacie Bagley. Jak relacjonuje AP, tuż przed egzekucją zwrócił się do rodziny ofiar. - Jest mi przykro. To jedyne słowa, które mogę wypowiedzieć i które całkowicie oddają to, co czuję teraz i to, co czułem tego dnia - powiedział. Dodał, że chciałby cofnąć to, co zrobił. Media w USA przypominają, że za Bernardem wstawiło się kilka znanych osób. O zmianę kary na dożywocie apelowała m.in. Kim Kardashian.

Jak podaje AP, po raz pierwszy od 130 lat wykonano federalną egzekucję w okresie przekazywania władzy. Joe Biden oficjalnie zostanie zaprzysiężony na prezydenta 20 stycznia. Na te tygodnie zaplanowane są jeszcze cztery inne egzekucje. Media przypominają, że w lipcu tego roku, po 17 latach, Donald Trump przywrócił wykonywanie federalnych egzekucji. Od tego czasu wykonano ich już dziewięć, czyli najwięcej od 56 lat.

Jak podaje BBC, jeśli dojdzie do wykonania pozostałych zaplanowanych egzekucji, Donald Trump będzie prezydentem, za którego kadencji wykonano najwięcej kar śmierci od ponad 100 lat - podaje BBC.