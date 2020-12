Korea Południowa ostrzega przed trzecią falą koronawirusa. "Będzie większa niż poprzednie"

Zapowiedziano przy tym zwiększenie liczby testów wykonywanych na gęsto zaludnionym obszarze metropolitarnym Seulu, gdzie notowanych jest najwięcej zakażeń. Od środy badania są darmowe dla każdego, niezależnie od tego, czy występują objawy zakażenia – przekazała południowokoreańska agencja prasowa Yonhap.

Łączny bilans infekcji wykrytych w Korei Płd. od początku pandemii wzrósł w czwartek o 682 i przekroczył 40 tys. Zmarło również ośmiu kolejnych pacjentów, a łączny bilans zgonów wynosi 564 – wynika z danych Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA).

Władze apelują do mieszkańców Seulu i okolic, aby ściśle przestrzegali reguł dystansowania społecznego, które podniesiono tam we wtorek na prawie najwyższy poziom. „W obecnej sytuacji istnieje ryzyko wyczerpania zdolności do dezynfekcji i możliwości służby zdrowia” – przestrzegł minister zdrowia Park Neung Hu.

Do środy 506 chorych na Covid-19 nie mogło zostać przyjętych do szpitali z powodu braku wolnych łózek na obszarze metropolitarnym stolicy – poinformowały służby medyczne.

Trzecia fala pandemii w Korei Płd. jest już większa i trwa dłużej niż druga, która nawiedziła ten kraj w sierpniu. Po raz ostatni tak wysokie bilanse dobowe notowano tam na przełomie lutego i marca, gdy Korea Płd. mierzyła się z pierwszą falą infekcji SARS-CoV-2.

Andrzej Borowiak (PAP)

