Sucha choinka może spłonąć w niecałą minutę. Rządowa agencja wydała zalecenia na Boże Narodzenie

U.S. Consumer Product Safety Commission udostępniło na Twitterze nagranie, w którym przypomina o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa także w czasie świąt Bożego Narodzenia. Agencja przypomina, że sucha choinka może w ciągu kilku sekund stać się pochodnią, od której zapali się całe mieszkanie.

Sucha choinka płonie po kilku sekundach, w niecałą minutę pożar obejmuje już cały pokój

Aby tego uniknąć należy regularnie podlewać kupioną wcześniej choinkę. Na nagraniu udostępnionym przez komisję widać, że niepodlewana od kilku dni, sucha choinka już po kilku sekundach od zwarcia, zaczyna się palić. W niecałą minutę ogień rozprzestrzenia się także na cały pokój.

Suche drzewo i igły są idealnym materiałem palnym. Jak podaje CPSC, sucha choinka zajmuje się ogniem szybciej, niż kartka papieru. W świeżo ściętej choince poziom wody wynosi około 80 proc., jednak po kilku dniach gwałtownie spada do kilkuprocentowego poziomu. Dodatkowo niepodlewane drzewo wydziela łatwopalną żywicę, przez co dodatkowo zwiększa się ryzyko pożaru.

Zasady bezpieczeństwa na Boże Narodzenie. Podlewanie żywej choinki to nie wszystko

Dlatego przygotowując się do świąt należy pamiętać, by ustawić choinkę w odległości co najmniej 60 centymetrów od źródeł ciepła - kominków, piecyków czy wentylatorów. Ważne jest również to, by bożonarodzeniowe żywe drzewko nie stało blisko zasłon i firan. Nie wolno też zostawiać lampek włączonych na choince, gdy wychodzimy z domu lub kładziemy się spać.

Kolejną zasada - sprawdzić lampki choinkowe. Powinny mieć one znak CE, co oznacza, że produkt jest dopuszczony do stosowania na terenie Unii Europejskiej oraz spełnia wiele wymogów, także tych pożarowych. Lampki bez znaku mogą szybciej się nagrzewać, a niskiej jakości okablowanie może się przepalić i spowodować zwarcie.

- W przypadku pożaru choinki w pierwszej kolejności należy wyłączyć wtyczkę od światełek, po czym polać ją wodą lub użyć gaśnicy, jeśli mamy ją w domu. I oczywiście wezwać straż pożarną, jeśli ogień się rozprzestrzenia - powiedział st. kpt. Tomasz Wiśniewski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu w rozmowie z portalem OSP.pl. Atestowana, sztuczna choinka nie zajmuje się ogniem tak łatwo - ponieważ plastik będzie się raczej topił.

W Stanach Zjednoczonych w listopadzie i grudniu dochodzi do około 100 pożarów choinek i około 1100 pożarów świec. W zeszłym roku w takich pożarach zmarło 20 osób, a 160 zostało rannych. Pożary choinek lub dekoracji świątecznych powodują rocznie zniszczenia, których koszt wynosi 50 mln dolarów.

