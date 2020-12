Koronawirus w Szwecji. Sztokholm prosi o pomoc. Oddziały intensywnej terapii pełne w prawie 100 proc.

Zobacz wideo Jak będzie wyglądał system zachęt? Na co mogą liczyć osoby, które się zaszczepią?

- Potrzebujemy pomocy - powiedział na środowej konferencji prasowej Bjorn Eriksson, dyrektor ds. opieki zdrowotnej w regionie Sztokholmu.

REKLAMA

Poinformował on, że w sztokholmskich szpitalach i oddziałach geriatrycznych leczy się 814 pacjentów chorych na COVID-19. To o 66 więcej niż w ubiegły piątek. Powiedział także, że 83 osoby przebywają na oddziale intensywnej terapii. Oznacza to, że OIOM-y w regionie Sztokholmu są wypełnione niemal w 100 procentach - relacjonuje agencja Reuters.

Eriksson zaapelował do władz krajowych o pomoc, a do obywateli o to, aby przestrzegali zaleceń związanych z epidemią koronawirusa.

- Nie warto iść na drinka po pracy, robić świąteczne zakupy lub spotykać się z ludźmi poza domem. Konsekwencje mogą być straszne - mówił Bjorn Eriksson, którego słowa cytuje portal sverigesradio.se.

Koronawirus. Czterolatek z Włoch był zakażony już w listopadzie 2019 roku

Szwecja walczy z koronawirusem po swojemu

Szwecja to kraj, który postanowił obrać inną strategię w walce z koronawirusem niż większość państw europejskich. Sztokholm nie zdecydował się na całkowity lockdown, a przestrzeganie zasad związanych z epidemią w Szwecji było w dużej mierze dobrowolne. W obliczu gwałtownego wzrostu liczby nowych przypadków w ostatnich tygodniach rząd Szwecji zaostrzył jednak restrykcje dotyczące zgromadzeń publicznych i podjął decyzję o przejściu uczniów szkół średnich na nauczanie zdalne. Rząd chce także, aby parlament przyznał mu większe uprawnienia po to, aby mógł sprawnie wdrażać obostrzenia związane np. z zamykaniem centrów handlowych czy siłowni.

Rosja. Stosowanie szczepionki na koronawirusa wymaga abstynencji