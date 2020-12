Nowy film Tomasza Sekielskiego już dostępny. "Rok we mgle" to kronika zaniedbań polskich władz

10 grudnia w Onecie premierę miał najnowszy film Tomasza Sekielskiego "Rok we mgle". Tytuł sugeruje błądzenie we mgle polskiego rządu w zakresie przygotowań i walki z epidemią koronawirusa. Jest też nawiązaniem do "ostrego cienia mgły", o którym rapował w maju Andrzej Duda. Fragmenty klipu prezydenta pojawiają się w początkowych scenach dokumentu.

Premiera "Roku we mgle" - nowego filmu Tomasza Sekielskiego

Podczas blisko godzinnego seansu Sekielski przypomina znane z doniesień medialnych błędy i zaniechania polskiego rządu. Już na samym początku mowa jest o zbagatelizowaniu przez polityków notatki polskiego wywiadu, ostrzegającej o zagrożeniu. Lekceważeniu przez władze koronawirusa poświęcono w filmie dużo miejsca. Sekielski przypomina między innymi wypowiedzi ówczesnego szefa GIS Jarosława Pinkasa, który mówił, że "wirus jest w Chinach, a my mamy całkiem daleko do Chin".

Stankiewicz: Już w marcu musieli wiedzieli to, o czym przekonaliśmy się później

Przywoływane są też cytaty z Łukasza Szumowskiego, ówczesnego ministra zdrowia, który przekonywał, że maseczki nie pomagają i zabezpieczają przed wirusem. Andrzej Stankiewicz, jeden z dziennikarzy, który w filmie komentuje te wydarzenia, przekonuje, że państwo od początku nie miało gotowych procedur i sprzętu do walki z epidemią. - Był taki moment na początku marca, że oni (politycy PiS - red.) twierdząc, że damy radę, moim zdaniem mówili nieprawdę. Już wtedy musieli wiedzieć to, o czym przekonaliśmy się kilka miesięcy później - że mamy za mało respiratorów, mamy nieprzygotowane szpitale, mamy za mało ludzi w służbie zdrowia i nie mamy jednorazowego sprzętu - mówił dziennikarz.

W filmie przypomniano o wyborach korespondencyjnych, do których w maju parł PiS i które zakończyły się odejściem z rządu Jarosława Gowina. Przypominane są wypowiedzi, m.in. Mateusza Morawieckiego, o tym, że wirusa już nie należy się obawiać. - Jeżeli społeczeństwo słyszy: "koronawirus jest w odwrocie, "nośmy maseczki albo nie nośmy, jak ktoś nie lubi", to ludzie nie wiedzą, kogo mają słuchać. Raczej prawdopodobne jest, że szary Kowalski bardziej posłucha nieszarego Mateusza Morawieckiego niż Tomasza Dzieciątkowskiego, który mówi: "nośmy maseczki "- komentuje w filmie dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog.