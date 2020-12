Białoruś. Wiaczasłau Kiebicz nie żyje. Były premier był zakażony koronawirusem

- Serce się zatrzymało, był koronawirus, który na to wpłynął. Na razie nie mogę powiedzieć nic w sprawie pogrzebu, zajmujemy się tym - powiedział portalowi Tut.by Oleg Kiebicz, syn byłego premiera Białorusi.

Białoruś. Wiaczasłau Kiebicz był rywalem Łukaszenki w pierwszych wyborach prezydenckich. Zmarł w wieku 84 lat

Wiaczasłau Kiebicz był pierwszym premierem Białorusi. Swoją funkcję sprawował w latach 1991-1994. W czasie swojej kadencji dał się poznać jako zwolennik przeobrażeń rynkowych na Białorusi. Był jednym z sygnatariuszy porozumienia Białowieskiego w Wiskulach, które zapoczątkowało rozpad Związku Radzieckiego.

Wiaczasłau Kiebicz był również jednym z rywali Aleksandra Łukaszenki w pierwszych wyborach prezydenckich na Białorusi, które odbyły się w 1994 r. Kiebicz przeszedł do drugiej tury, ale ostatecznie przegrał z Łukaszenką, zdobywając ok. 14 proc. głosów. Po przegranej w wyborach prezydenckich Kiebicz został zmuszony do dymisji ze stanowiska premiera.

Po ustąpieniu, od 1996 do 2004 r. zasiadał w Izbie Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi. Stał również na czele Białoruskiego Związku Handlowo-Finansowego. Wiaczasłau Kiebicz był doktorem nauk ekonomicznych oraz laureatem Nagrody Państwowej Białorusi za 1992 r. Kiebicz był żonaty, wychował dwójkę synów i córkę.

