USA. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Huntera Bidena. "Sprawy podatkowe"

W środę Hunter Biden przekazał, że biuro prokuratora USA w Delaware wszczęło dochodzenie dotyczące "spraw podatkowych" - poinformowała telewizja CNN.

"Traktuję to bardzo poważnie, ale jestem przekonany, że profesjonalna i obiektywna ocena tych kwestii udowodni, że działałem zgodnie z prawem" - stwierdził Hunter Biden w oświadczeniu wydanym przez biuro prezydenta-elekta - Joe Bidena. Ten natomiast zapewnił w osobnym komunikacie, że jest "dumny ze swojego syna, który w ostatnich miesiącach musiał mierzyć się z wieloma ataki".

Agencja Associated Press poinformowała, że według osoby zaznajomionej ze sprawą dochodzenie podatkowe w sprawie młodszego z Bidenów dotyczy niektórych z jego chińskich transakcji biznesowych.

Z kolei prezydent Donald Trump oraz jego bliscy współpracownicy już od kilku miesięcy sugerują, że należy zbadać powiązania Bidenów z ukraińskim biznesem - dotyczy to zwłaszcza okresu, gdy wiceprezydentem w gabinecie Baracka Obamy był Joe Biden.

Urzędujący prezydent USA miał zresztą naciskać na nowo wybranego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by ten zainicjował śledztwo w tej sprawie. Między innymi za owe naciski Trump stanął później przed Izbą Reprezentantów w ramach procedury impeachmentu. Z oskarżeń oczyścił go Senat.