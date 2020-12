W USA w ciągu doby zmarły ponad trzy tysiące osób. Najwięcej od początku pandemii

Od początku grudnia w USA codziennie stwierdza się ponad 200 tysięcy infekcji. W szpitalach przebywa obecnie 106 tysięcy osób z COVID-19. W wielu stanach dla chorych brakuje miejsc w szpitalach. Na obszarze zamieszkanym przez 100 milionów Amerykanów liczba wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii jest mniejsza niż 15 proc.

Tylko w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zanotowano 3050 zgonów. Gubernatorzy wielu stanów wprowadzają restrykcje, które mają zatrzymać rozwój pandemii. Regulacje wywołują jednak protesty, szczególnie w konserwatywnych stanach. W Boise w Idaho przeciwnicy maseczek demonstrowali nie tylko przed ratuszem, ale również pod domami przedstawicieli lokalnych władz. W Rapid City członkowie rady miasta byli zastraszani przez protestujących.