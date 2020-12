Dania. Premierka przeprasza za eksperyment na dzieciach. "Nie możemy zmienić tego, co się stało"

Eksperyment na dzieciach pochodzących z Grenlandii ruszył w 1951 roku. Władze duńskie zdecydowały wówczas, że jednym ze sposobów modernizacji Grenlandii będzie nauczenie tamtejszych dzieci duńskiej kultury i języka. Lokalni nauczyciele i księża zostali poproszeni o wytypowanie osób, które można reedukować i zapewnić im "lepsze życie" w Danii kontynentalnej. Choć wiele rodzin nie chciało się na zgodzić na oddanie swoich krewnych, w maju 1951 roku z miasta Nuuk na Grenlandii wypłynął statek, na którego pokładzie było 22 dzieci w wieku od 6 do 9 lat, które miały się stać "małymi Duńczykami".

Dzieci, które brały udział w eksperymencie, były uczone języka i kultury Danii przez rok. Po tym czasie część z nich wróciła do Nuuk, ale zamiast wrócić do rodzin, zostały one umieszczone w tamtejszym domu dziecka. Kolejne lata pokazały, że osoby, które poddano eksperymentom, przeżyły traumę. Ponad połowa z nich zmarła przed osiągnięciem pełnoletniości, do dziś żyje tylko sześcioro z nich. We wtorek 8 grudnia został opublikowany raport dotyczący tej sprawy i to w związku z nim premierka Danii Mette Frederiksen zdecydowała się na przeprosiny.

- Nie możemy zmienić tego, co się stało. Możemy wziąć odpowiedzialność na siebie i przeprosić tych, którymi powinniśmy się zająć, ale zawiedliśmy - oświadczyła Frederiksen, informując, że wysłała list z "długo oczekiwanymi przeprosinami w imieniu Danii" do każdej z sześciu osób, które przeżyły eksperyment.

- Odczuwam ulgę, że przeprosiny zostały wreszcie wygłoszone. To jest naprawdę ważne. To znaczy wszystko. Walczę o to od 1998 roku - powiedziała w rozmowie z BBC 76-letnia Helene Thiesen, która przeżyła eksperyment.

Grenlandia żądała przeprosin w tej sprawie od lat. W 2009 roku domagał się ich grenlandzki premier Kuupik Kleist. Ówczesny premier Danii Lars Løkke Rasmussen odmówił.