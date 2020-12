Niemcy. Swastyka na podpalonym samochodzie z Polski. Policja: Możliwy motyw narodowościowy

Do zdarzenia doszło we wtorek 8 grudnia. Około godziny 24:15 policjanci z Löcknitz otrzymali zgłoszenie dotyczące płonącego samochodu, który stał na parkingu przy Marktstrasse. Na miejsce wysłano policję oraz straż pożarną.

Podpalony samochód w Löcknitz. Policja szuka świadków zdarzenia

Okazało się, że spalony pojazd to samochód osobowy marki Audi A7 na polskich tablicach rejestracyjnych. Śledczy odkryli, że na drzwiach auta został wydrapany symbol swastyki o rozmiarach 37 x 38 cm. Choć nie wiadomo, kiedy on powstał, policja nie wyklucza, że podpalenie było atakiem na tle narodowościowym lub politycznym. Wartość spalonego auta przekracza 50 tys. euro. Był to pojazd w leasingu.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady i przesłuchali kilku świadków. Departament Policji Państwowej Inspekcji Kryminalnej Anklam rozpoczął dochodzenie w sprawie podejrzenia podpalenia i posługiwania się znakami organizacji niekonstytucyjnych. Dochodzenie jest w toku - czytamy na stronie presseportal.de.

Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z niemiecką policją pod numerem telefonu 0395 / 5582-2224 lub za pośrednictwem strony internetowej polizei.mvnet.de.

Löcknitz to miasto położone w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. Ze względu na ceny nieruchomości i bliskie położenie względem Szczecina osiedla się tam wielu Polaków.