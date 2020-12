Złodzieje ukradli sprzęt z rosyjskiego Iła-80. To jeden z czterech "samolotów dnia zagłady"

BBC, powołując się na rosyjskie media, podaje, że chodzi o Iljuszyn Ił-80, który znajdował się na lotnisku w Taganrogu w południowej części obwodu rostowskiego. Złodzieje włamali się na pokład i m.in. ukradli 39 urządzeń radiowych.

Rosja. Złodzieje ukradli sprzęt z "samolotu dnia zagłady"

Według ekspertów Rosja dysponuje tylko czterema takimi samolotami. Ił-80 to zmodyfikowana wersja pasażerskiego Iła-86. Samoloty są dostosowane do tego, by w czasie wojny mogły stanowić powietrzne stanowiska dowodzenia dla dowódców sił zbrojnych i prezydenta Władimira Putina. Jak opisuje "The Guardian", maszyny poza kokpitem nie mają okien, by pasażerowie nie oślepli w czasie ewentualnego wybuchu bomby atomowej. Media podają, że samoloty te są wyposażone w specjalistyczny sprzęt, zapewniający łączność z wojskiem oraz umożliwiający przeprowadzanie ataków jądrowych.

Nie wiadomo, kiedy doszło do kradzieży. Śledztwo w tej sprawie trwa. Zakłady lotnicze w Taganrogu zgłosiły policji kradzież 4 grudnia, ale przeprowadzona 26 listopada inspekcja nie wykazała braków sprzętowych. Wiele informacji na temat wyposażenia maszyn to tajemnica i nie wiadomo, jak ważny jest skradziony sprzęt.