FDA pozytywnie zaopiniowała szczepionkę na COVID-19. Do końca roku ma ją dostać 20 mln Amerykanów

Analiza przeprowadzona przez ekspertów Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA) wykazała, że szczepionka przeciwko COVID-19 znacząco redukuje ryzyko zakażenia siedem dni po zastosowaniu drugiej dawki. Pewien rodzaj ochrony przed koronawirusem uzyskuje się jednak nawet po pierwszym szczepieniu.

Szczepionka Pfizera i BioNTech z pozytywną opinią FDA

W przypadku zakażenia patogenem przebieg choroby jest znacznie łagodniejszy. Najbardziej powszechne reakcje uboczne szczepionki to zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni i stawów. Poważne skutki uboczne należały jednak do rzadkości.

Szczepionka Pfizer i BioNTech zostanie poddana ocenie kolejnego zespołu ekspertów w najbliższy czwartek. Jeśli uzyska pozytywną ocenę, nic nie będzie stać na przeszkodzie, by została zatwierdzona do dystrybucji. Druga szczepionka - zgłoszona do rejestracji w USA przez firmę Moderna - przejdzie podobny proces analiz w przyszłym tygodniu. Według ekspertów do końca tego roku pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 otrzyma 20 milionów Amerykanów.