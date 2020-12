Amerykańskie media: Lloyd Austin zostanie nowym sekretarzem obrony. Historyczna nominacja

Oficjalne ogłoszenie nominacji Lloyda Austin na stanowisko sekretarza obrony USA może nastąpić już we wtorek - informuje portal Politico. Propozycja ze strony prezydenta-elekta Joe Bidena miała wyjść natomiast w niedzielę i została zaakceptowana tego samego dnia. Wcześniej spekulowało się, że wybór może paść na Michèle Flournoy, która pełniła wysokie funkcje w Pentagonie za kadencji Billa Clintona i Baracka Obamy.

67-letni Austin jest absolwentem akademii wojskowej West Point. Przez ponad 40 lat służył w amerykańskich siłach zbrojnych. W 2010 roku dowodził wojskami USA w Iraku. W 2012 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy sił lądowych a w 2013 stanął na czele Centralnego Dowództwa (CENTCOM). To właśnie Austin opracował i zaczął wdrażać strategię walki z Państwem Islamskim w Iraku i Syrii. W 2016 roku przeszedł na emeryturę.