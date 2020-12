Indie. Tajemnicza choroba na wschodzie kraju. Pacjenci mdleją i mają napady drgawek

Nowe schorzenie pojawiło się w czasie walki z pandemią koronawirusa. Wszystkie osoby, które zachorowały na nową i nieznaną chorobę, miały wykonane testy na obecność SARS-CoV-2 w organizmie. Testy dały jednak wynik negatywny. Do tej pory poinformowano o jednym zgonie w związku z nową chorobą.

Indie. Nieznana choroba w stanie Andhra Pradesh. Nudności, utrata przytomności i napady drgawek

Większość zachorowań na tajemniczą chorobę miało miejsce w stanie Andhra Pradesh, znajdującym się na wschodzie Indii. BBC informuje, że lekarze z miasta Elur zdecydowali się na zwolnienie części łóżek w swojej placówce ze względu na groźbę nagłej potrzeby przyjęcia dużej ilości pacjentów. Do szpitali trafiło już co najmniej 227 osób, z czego 70 zostało zwolnionych do domów.

- Ludzie, którzy zachorowali, a zwłaszcza dzieci, zaczęli nagle wymiotować, narzekając na pieczenie oczu. Niektóre osoby mdlały i doświadczały napadów drgawek - powiedział jeden z lekarzy z miasta Elur w rozmowie z "The Indian Express".

Indie. Lokalne władze: To tajemnicza choroba. Analiza laboratoryjna ujawni, co to jest

Lokalny minister zdrowia, Alla Kali Krishna Srinivas, zaznaczył, że próbki pobrane od chorych nie wykazały żadnych oznak zakażenia wirusowego. Wstępne badania wykluczyły zarówno skażenie wody, jak i powietrza jako przyczynę choroby. Charakter nowego schorzenia mogą ujawnić dopiero dokładniejsze badania. - To jakaś tajemnicza choroba i dopiero analiza laboratoryjna ujawni, co to jest - powiedział Jaganmohan Reddy, przedstawiciel lokalnych władz.

Jaganmohan Reddy zapewnił, że do miasta wysłano specjalny zespół medyczny, którego zadaniem będzie zbadanie przyczyn choroby. Reddy ma również odwiedzić miasto i spotkać się z pacjentami oraz ich rodzinami. Opozycja nie ufa jednak rządzącym i twierdzi, że nowa choroba jest wynikiem skażenia wody pitnej. - To wstyd dla każdego rządu, jeśli nie może zapewnić swoim obywatelom podstawowych potrzeb, takich jak bezpieczna i czysta woda pitna - powiedział jeden z opozycyjnych polityków.