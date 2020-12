Rudy Giuliani zakażony koronawirusem. Trump: Wracaj szybko do zdrowia. Będziemy działać dalej

O chorobie swego prawnika poinformował na Twitterze Donald Trump.

- napisał prezydent USA. Później amerykańskie media podały, że 76-letni prawnik został przyjęty do szpitala Georgetown University Medical Center w stolicy Stanów Zjednoczonych. Jego stan zdrowia nie jest znany.

Rudy Giuliani jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. Wraz z przedstawicielami Partii Republikańskiej złożył dziesiątki pozwów sądowych w sprawie rzekomych oszustw wyborczych. Niemal wszystkie pozwy zostały odrzucone przez sądy różnych instancji jako bezpodstawne. W ostatnich dniach Giuliani apelował do parlamentów stanów, które przesądziły o wyniku wyborów, by wskazały na Donalda Trumpa jako na zwycięzcę głosowania, ponieważ wybory zostały zmanipulowane. Starania te także jak dotąd nie przyniosły efektów.

Podczas wielu spotkań odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach Giuliani pojawiał się bez maseczki. Doradczyni prezydenta USA Jenna Ellis oświadczyła, że choroba Rudy’ego Giulianiego nie wpłynie na prace zespołu prawników Donalda Trumpa.

Według danych ze stanowych komisji wyborczych, wybory prezydenckie w USA wygrał Joe Biden uzyskując o 7 milionów głosów więcej od Donalda Trumpa. Kandydat demokratów zdobył 306 głosów elektorskich, podczas gdy obecny prezydent 232. Ostateczną decyzję o wyborze Bidena na prezydenta podejmie 14 grudnia Kolegium Elektorów. Ma to być jednak wyłącznie formalność, bo elektorzy nie mogą głosować według swojego uznania, ale zgodnie z wynikami z poszczególnych stanów.