Joe Biden przekroczył próg wyborczy. Wyniki zatwierdziła Kalifornia

Jak podaje agencja AP, sekretarz stanu Kalifornia Alex Padilla formalnie zatwierdził wygraną Joe Bidena. Tym samym liczba oficjalnie uzyskanych przez niego głosów - według wyliczeń AP - wzrosła do 279. By wygrać wybory prezydenckie w USA trzeba uzbierać więcej niż 270 głosów elektorskich.

Wybory w USA. Prokurator generalny: Nie ma dowodów na poważne oszustwa

Agencja wskazuje, że Amerykanie zwykle nie przywiązują wagi do formalności związanych z certyfikowaniem wyników. Tym razem jest inaczej, ponieważ Donald Trump wciąż kwestionuje zwycięstwo Joe Bidena.

W czwartek Trump ponownie stwierdził, że podczas listopadowych wyborów doszło do oszustw na wielką skalę i wyraził przekonanie, że to jemu, a nie Joe Bidenowi, należy się zwycięstwo. Wystąpienie prezydenta USA miało miejsce dzień po tym, jak prokurator generalny USA zapewnił, że podczas głosowania nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości.