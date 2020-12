Adolf Hitler wygrał lokalne wybory w Namibii. "Mój ojciec nazwał mnie tak na cześć tego człowieka"

Afrykański polityk, którego pełne nazwisko brzmi Adolf Hitler Uunona startował do lokalnej rady miejskiej regionu Oshana z listy Organizacji Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO), która rządzi w Namibii. Ta była niegdyś niemiecką kolonią. W okręgu wyborczym Ompundja Uunona uzyskał aż 85 procent głosów mieszkańców.

- Mój ojciec nazwał mnie tak na cześć tego człowieka. Prawdopodobnie nie rozumiał, jakie wartości reprezentował Adolf Hitler - powiedział, cytowany przez BBC i niemiecki "Bild".

Jako dziecko, myślałem, że to całkiem normalne imię. Dopiero jako nastolatek zrozumiałem, że Hitler chciał przejąć kontrolę nad światem

- powiedział, dodając, że z nazistowską ideologią nie ma nic wspólnego.

Namibia to państwo w południowo-zachodniej Afryce, które leży nad Oceanem Atlantyckim i graniczy z Angolą, Botswaną, RPA oraz Zambią. W latach 1884-1915 Namibia była niemiecką kolonią (w 1886 roku utworzona została Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia), a po I wojnie światowej przeszła pod administrację Republiki Południowej Afryki. Przez lata na teren Namibii napływali niemieccy osadnicy. Bezwzględność kolonizatorów wywoływała bunt tubylców, którzy czterokrotnie wzniecali powstania mające doprowadzić do odzyskania przez nich niepodległości. Były one krwawo tłumione. Do dziś w Namibii blisko jedna trzecia białych mieszkańców posługuje się językiem niemieckim, a imię Adolf jest wśród nich dość popularne. Centrolewicowa partia Swapo powstała z ruchu niepodległościowego Namibii i rządzi krajem od 1990 roku.