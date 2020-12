Bristol. Wybuch zbiornika na terenie oczyszczalni ścieków. Nie żyją cztery osoby

Na opublikowanych przez służby zdjęciach widać uszkodzony zbiornik w oczyszczalni przy Kings Weston Lane. Teren sąsiedniego zakładu utylizacji odpadów został zamknięty.

Wielka Brytania. Wybuch na terenie oczyszczalni ścieków w Bristolu. Nie żyją cztery osoby

Według lokalnego wydania "Bristol Post" służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu o 11.40 czasu lokalnego. Cytowani przez "Metro" świadkowie twierdzą, że na miejsce wyruszyło dziesięć karetek i strażacy. W akcji brał udział helikopter ratunkowy. Brygadzie z Avonmouth pomagali strażacy z pięciu innych jednostek, Southmead, Yate, Patchway, Kingswood i Temple.

Na miejscu pojawiła się również policja, która poinformowała na Twitterze o "wielu ofiarach". "Prosimy, by nie zbliżać się w okolice miejsca, gdzie prowadzona jest akcja służb ratunkowych" - zaapelowali policjanci.

Zdaniem brytyjskiego posła Darrena Jonesa to drugi tego typu incydent w ostatnich tygodniach.

W kolejnych godzinach służby potwierdziły, że w wyniku wybuchu zginęły cztery osoby. Jedna została ranna, ale nie są to obrażenia zagrażające życiu.

Avon and Somerset Police zapowiedziała śledztwo w sprawie dokładnych przyczyn wybuchu. Już teraz poinformowała jednak, że nie ma powodów, by zakładać, że był to akt terroryzmu.

Kondolencje rodzinom ofiar złożył brytyjski premier Boris Johnson. "Jestem głęboko zasmucony po tym, jak dowiedziałem się, że w Avonmouth zginęły cztery osoby. Nasze myśli są przy ofiarach oraz ich rodzinach. Dziękuję służbom ratunkowym, które przybyły na miejsce" - napisał Johnson.